محافظ المنيا: تنمية الصعيد في مقدمة أولويات الحكومة

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والقومية وهو ما يؤكد أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت عددا من المشاريع الكبرى بالمحافظة أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى مما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة؛ فالدولة عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

وأكد حسين أن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطرق والكباري، لافتًا إلى أن محور سمالوط الذي تفقده رئيس الوزراء اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة وإنشاء المحور ذو أهمية إستراتيجية؛ حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.

هذا ويرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والآثار والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والنقل وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.

