تحرير 40 محضر تمويني مخالف بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 40 محضر تمويني مخالف ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير40 محضرًا للمخابز البلدية، منها 17محضرًا نقص وزن، و8 خبز غير مطابق للمواصفات، 8 قضايا أخرى متنوعة، و7 محاضر لمحلات تجارية منها: 3 محاضر للذبح خارج السلخانة، و4 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر, تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية تتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة، من أجل ضبط الأسواق، ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.