محافظ مطروح يتفقد مستشفى مطروح العام

قام اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتفقد مستشفى مطروح العام، ومركز قسطرة القلب في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة وزائريها.

يرافقه محمد أبو غنيمة السكرتير العام، واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد، والدكتور محسن طه وكيل وزراة الصحة ، وعدد من مديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

تفقد «الغرابلي» أقسام العناية المركزة، ووحدة الكلى، والعيادات الخارجية، ومركز قسطرة القلب، واطمئن من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بعمل لافتة لائقة بالمستشفى، ومراجعة التشطيبات النهائية لأعمال تطوير لكلا من العيادات الخارجية، ووحدة الكلى، مع الإسراع في إجراء أعمال الصيانة لمركز القلب.

كما كلّف تكثيف أعمال النظافة بالمستشفى وإجراءات الأمن والتأمين وإزالة جميع الأوراق بالحوائط وتركيب ستائر هواء بوحدة الكلى، مشددًا على ضرورة التزام الشركة المسئولة عن الأمن والنظافة بالمستشفى بعدم التهاون في أعمال النظافة والوجود الأمني بصفة مستمرة، محذرًا من وجود أي إشغالات بمدخل المستشفى والعيادات الخارجية مع عمل تقرير يومي لتقييم الأداء.



