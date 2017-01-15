الغرفة التجارية تنظم معرض لمستلزمات المدارس بالفيوم

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم اجتماعًا برئاسة مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم الموافقة على تنظيم بعض المعارض لبيع مستلزمات المدارس من الأدوات الكتابية والزي المدرسي والأحذية بأسعار مخفضة، وذلك أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بالفيوم.

كما تقرر الدفع ب 23 سيارة متنقلة تطوف القرى والنجوع بمراكز المحافظة لبيع مستلزمات المدارس، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم .

كما تم الموافقة على إقامة مبنى جديد على أحدث النظم الهندسية يضم قاعات اجتماعات كبرى وقاعات مناسبات ومركز للحاسب الآلي لتدريب تجار المحافظة.



