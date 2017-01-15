نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد الأثار الناتجة عن السيول بمدينة حلايب

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق لها اليوم المنازل والأماكن التي تضررت جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة حلايب؛ جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نائبة المحافظ للمدينة للاطمئنان على الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

هذا وقد تفقدت نائبة المحافظ كل المنازل والأماكن التي لحقتها أضرار جراء السيول، كما تحدثت مع الأهالي المتضررين والاستماع لهم، مشيرة إلى أنه سيتم تعويضهم بمنازل لائقة.

وأكدت نائبة المحافظ أنه تم بالفعل عمل حصر لكل المتضررين وتسليمهم للوحدة المحلية لمدينة حلايب وسيتم تعويضهم بالمنازل البديلة.

بينما قدم أهالي ومشايخ المدينة الشكر لنائبة المحافظ على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي؛ وكذلك لتعويض الأسر المتضررة.