اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد الأثار الناتجة عن السيول بمدينة حلايب

نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد الأثار الناتجة عن السيول بمدينة حلايب

تاريخ النشر

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر والوفد المرافق لها اليوم المنازل والأماكن التي تضررت جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة حلايب؛ جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نائبة المحافظ للمدينة للاطمئنان على الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

هذا وقد تفقدت نائبة المحافظ كل المنازل والأماكن التي لحقتها أضرار جراء السيول، كما تحدثت مع الأهالي المتضررين والاستماع لهم، مشيرة إلى أنه سيتم تعويضهم بمنازل لائقة.

وأكدت نائبة المحافظ أنه تم بالفعل عمل حصر لكل المتضررين وتسليمهم للوحدة المحلية لمدينة حلايب وسيتم تعويضهم بالمنازل البديلة.

بينما قدم أهالي ومشايخ المدينة الشكر لنائبة المحافظ على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي؛ وكذلك لتعويض الأسر المتضررة.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content