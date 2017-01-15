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لمواجهة الحرب النفسية بمركز الخارجة

مستقبل وطن يختتم فعالبات دورة التفكير الإيجابي والمهارات العقلية

مستقبل وطن يختتم فعالبات دورة التفكير الإيجابي والمهارات العقلية

تاريخ النشر

أختتمت أمانة التدريب والتثقيف يحزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، فاعليات دورة التفكير الإيجابى وإكتساب المهارات العقلية والقيم الإيجابية لمواجهة الحرب النفسية،   وذلك بالمركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة

وشهدت الدورة فى يومها  الثانى والأخير  إستكمال البرنامج المستهدف من الدورة،  وكذلك شرح أهمية الأمن القومي وأيضا علاقة بعض البرامج والإنترنت  فى التأثير النفسى والعقلى.

وفى نهاية الدورة،   قامت الدكتورة ألاء ذخيرة، أمينة التثقيف والتدريب بالحزب، بتوزيع  شهادات الدورة على الحضور والبالغ عددهم أكثر من ٢٤٥ شابا وفتاة  من المتدربين بالدورة,وأكدت ذخيرة،  أن الأمانه سوف تنفذ خلال لأشهر القادمه عدة دورات وورش عمل فى مجالات متنوعه تهم المواطن والمجتمع.

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