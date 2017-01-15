طلاب التربية الرياضية بسوهاج يواصلون تدريباتهم بمعسكر الخدمة العامة

يواصل المعسكر الدراسي التدريبي لطلاب الفرقة الأولى الذي تنظمه كلية التربية الرياضية فعالياته التي تستمر في الفترة من ٢٢ وحتي ٢٨ يونيه الجاري، تحت عنوان "القوافل الرياضية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع"، صرح بذلك الدكتور محروس محمود عميد الكلية، وقال أن المعسكر أداة من أدوات التثقيف العام وخلق المهارات وتنميتها، إلى جانب كونها وسيلة إيجابية لشغل أوقات فراغ الشباب للمساهمة في ثقل وتكوين شخصياتهم وتعديل سلوكياتهم واتجاهاتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعسكر يشارك به ٧٤٧ طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى، مشيراً إلى أن المعسكر يهدف إلى تنفيذ برنامج قوافل الخدمة العامة والتي تشمل تجميل مباني الجامعة وطرقاتها ومداخلها وابوابها وحدائق المستشفى الجامعي، التشجير بملاعب الجامعة الجديدة والمدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، إلى جانب أعمال النظافة والدهانات والصيانة.

وقال الدكتور أحمد نور رئيس المعسكر أن البرنامج التدريبي تضمن تنظيم محاضرة تثقيفية بعنوان "الإصابات الرياضية المتكررة"، والتى حاضر بها الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحدث فيها عن طبيعة إصابات الملاعب وكيفية الوقاية منها وعلاجها بالطرق السليمة فور وقوعها وتدريب الطلاب على علاج هذه الإصابات بالطرق العلمية الحديثة.

وأضاف الدكتور هاني جعفر المدير التنفيذي للمعسكر أنه تم عقد محاضرات تثقيفية توعوية طلابية عن الإسعافات الأولية وحاضر بها نخبة من أساتذة كلية التمريض، وقاموا بتقديم معلومات عن أهداف ومبادئ الإسعافات الأولية وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الجروح، الكدمات، الحروق، الكسور،السموم، بالإضافة إلى حالات الإنعاش القلبي، الاختناق، قياس العلامات الحيوية وتعلم الحقن بالوريد والعضل.



