زيادة عدد ساعات تشغيل الآبار الجوفية لزراعة محصول القمح بالوادي الجديد

أعلن المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، زيادة عدد ساعات تشغيل الآبار الجوفية بالمراكز الإدارية وتوابعها بالمحافظة لمدة ساعة يوميًا عن المقرر، وتستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري، استعدادًا لزراعة محصول القمح وهي المدة الموصي بها لزراعته.



أكد «إبراهيم» أن الزيادة في التشغيل تأتي نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية حتى يتمكن المزارعون من اللحاق بموسم الزراعة الشتوي.

أضاف وكيل الوزارة أن المساحة المستهدف زراعتها بمحصول القمح هذا الموسم تقدر بنحو 250 ألف فدان زيادة عن الموسم الماضي بـ 24 ألف فدان.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أن القطاع الزراعي نجح، حتى الآن، في توزيع ما يقرب من 3500 طن تقاوي قمح بمختلف زمامات المحافظة، حيث حققت الإنتاجية من المحصول الموسم الماضي نسب عالية وصلت إلى 18 أردبًا للفدان الواحد.



