توفير أتوبيس للركاب وتوزيع صناديق للقمامة بمطروح

أكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح الاستجابة لمطالب أهالي منطقة وادي الرمل خاصة العمل على توفير وسيلة مواصلات للأهالي لتيسير الوصول إلى المدينة بالإضافة الى توفير صناديق للقمامة.

كما أكد رئيس مدينة مرسى مطروح التنسيق مع مدير مشروع نقل الركاب بمطروح لتوفير أتوبيس نقل يخفف عن الأهالي بمنطقة وادي الرمل؛ وذلك ابتداء من 15 سبتمبر الجاري، وسيتم تحديد خط السير بالتعاون مع أهالي المنطقة، بالإضافة إلى توزيع عدد من صناديق القمامة بمنطقة وادي الرمل على جانبي الطريق في أماكن يتفق عليها الأهالي حتي يستطيع رجال جهاز النظافة نقل القمامة بسهولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية وتوفير كل احتياجاتهم مع تقديم الحلول المناسبة لكل مشكلاتهم.