طرح مشروع حفر 3 آبار جوفية لخدمة 3 قرى بالوادي الجديد

طرح جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الاثنين، مشروع حفر 3 آبار جوفية لأغراض مياه الشرب في 3 قرى بتكلفة 11 مليون و250 ألف جنيه.



أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد ، انتهاء إجراءات البت الفني، بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، وطرح المشروع تمهيداً لتسليمه للشركات المنفذة، لحفر بئر شراب بقرية بغداد جنوب مركز باريس على عمق 650 متر بتكلفة 3.7 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عبد المنعم أنه سيجري حفر بئر شراب بعمق 650 مترا في قرية فلسطين جنوب مركز الخارجة بتكلفة 3.7 مليون جنيه، وبئر جوفي ثالث بقرية عمر بن الخطاب التابعة لمركز الفرافرة بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه.

لافتاً النظر إلى أن مشروع حفر الآبار الجوفية الثلاثة يأتي ضمن بروتوكول وقعه الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، مع وزارة التنمية المحلية لتطوير بعض القرى والمجازر بالمحافظة.



