محافظ القاهرة يؤكد ضرورة الاستغلال الأمثل لموارد هيئة النقل العام

أكد اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ،خلال اجتماعه مع رئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات الهيئة، على ضرورة الاستغلال الأمثل لمواردها وأصولها العقارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للهيئة من إيرادات تتناسب مع المصروفات مع العمل علي تطوير سيارات الهيئة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشار عبد العال، إلى ضرورة استكمال خطة الهيئة من تحديث لأسطولها، والبالغ أكثر من 3000 أوتوبيس وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء ترشيداً للنفقات والحفاظ على البيئة.

وطالب محافظ القاهرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على مركبات الهيئة وتحصيل حقوق الهيئة مع إلغاء التعاقدات مع شركات النقل الغير ملتزمة بخطوط السير أو التعريفة المقررة حفاظًا على المال العام .



