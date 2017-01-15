محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الأزهر ونوابه بمكتبة بالديوان العام

إستقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس الجامعة للوجه البحري بمكتبه بالديوان العام ، بحضور عمداء كلية اللغة العربية وأصول الدين بالمنوفية ، يأتي ذلك علي خلفية زيارة رئيس جامعة الأزهر التفقديه لفرع الجامعة بالمحافظة .



حيث رحب محافظ المنوفية برئيس جامعة الأزهر ونوابه علي أرض المحافظة وأكد علي قيمة وقامة الأزهر الشريف منذ عصور التاريخ ، مشيداً بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجامعة الأزهر والتي تعد من اقدم وأعرق الجامعات بما تضمة من نخبة متميزة من العلماء الأجلاء علي مستوي الجمهورية .

كما أكد محافظ المنوفية علي ان جامعة الأزهر لها دور فعال في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وإحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والإعتدال .

من جانبه توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر لمحافظ المنوفية علي حسن الإستقبال ودعمة الحثيث لكليات جامعة الأزهر بالمحافظة وحرصة الدائم علي الحضور والمشاركة في كافة الفاعليات التي تنظمها كليات جامعة الأزهر بالمنوفية ، مشيراً إلي أهمية البحث العلمي والإستشارات الأكاديمية المتنوعة في إيجاد حلول غير تقليدية لبعض المشكلات والتحديات التي تواجة جهود الدولة في تحقيق التنمية المنشودة .

هذا وقد أهدي محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس الجامعة كما أهدي رئيس الجامعة درع جامعة الأزهر لمحافظ المنوفية تقديراً لما يقوم بة المحافظ من دعم لفرع جامعة الأزهر علي أرض المحافظة .

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