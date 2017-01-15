تحرير35 مخالفة تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير35 مخالفة تموينية ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .



قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 23 مخالفة للمخابز البلدية منها 9 لنقص الوزن ، و 6 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخالفتين لعدم حيازة سجلات و 6 مخالفات متنوعة أخرى ، بالإضافة إلى12 مخالفة فى مجال الأسواق منها 3 لعدم صلاحية المنتج و8 للتلاعب فى المقررات التموينية ومخالفة لأحد محال الجزارة بأبوقرقاص حيث تم مصادرة 10 كجم لحوم بلدية للذبح خارج المجازر ، ومصادرة سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية فى حيازة إحدى صيدليات مركز ديرمواس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



