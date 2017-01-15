فتح 44 فصلا لمحو الأمية بـ 4 مراكز شباب بالمنيا



أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن فتح 44 فصلاً لمحو الأمية بمراكز الشباب خلال شهر أغسطس الماضي تمهيداً لدخول الدورات الامتحانية أغسطس 2019 بمراكز مطاي، ديرمواس، ملوي والعدوة، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقاً لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن هذه الفصول التي تم فتحها بمراكز الشباب تخدم 4 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية حيث تم فتح 25 فصل بمركز مطاى و12 فصل بمركز ديرمواس وفصلان بملوي و5 فصول بمركز العدوة.



