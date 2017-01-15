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محافظ سوهاج يلتقي وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"

محافظ سوهاج يلتقي وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"

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التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم الخميس، وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية"IFAD"، في ختام زيارته للمحافظة التي استمرت 4 أيام، لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية بالمحافظة. 

ورحب محافظ سوهاج بأعضاء الوفد، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم من أجهزة المحافظة، والتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد "، لتحقيق أهداف المشروع الجديد "التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر START "، والمزمع انشاؤه بالقرى الأكثر احتياجاً بالصعيد. 

ومن جانبها أشارت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أن الوفد قام بتفقد النظم والصوب الزراعية بقرية أولاد يحيي بمركز دار السلام، والمواقع الإرشادية لمحصول المانجو، لافتة إلى أنه قيام الوفد أيضاً بزيارة الجمعية التعاونية بالعساكرة بقرية برديس بالبلينا، وتفقد بعض المشروعات الزراعية بقرى "جهينة، وطهطا، والمنشاة، وسوهاج  .

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