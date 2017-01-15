قوافل توعوية في سوهاج للقضاء على ختان الإناث

أعلنت محافظة سوهاج عن تنظيم قوافل توعوية لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على جريمة ختان الإناث في مصر، والموافق الجمعة 14 يوليو 2019 .



وأكد الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج اهتمام محافظ سوهاج برفع وعي المجتمع السوهاجي بالجوانب الصحية والدينية والقانونية "للقضاء على جريمة ختان الإناث"، لافتا النظر إلى أن المحافظ وجه بضرورة تغيير المعتقدات والموروثات الثقافية الخاطئة التى تسهم في استمرار تلك الجريمة .

وكشف التوني عن عقد مؤتمر بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، للتوعية بقضية ختان الإناث، بحضور المحافظ، ورئيس جامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة المجلس القومي للمرأة، واللجنة العامة لحماية الطفل، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي والأوقاف .

وأضافت د.سحر وهبي مقررفرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج أنه فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث سيعقد فرع المجلس عدد ٢قافلة بقريتي بندار الكرمانية بمركز سوهاج وروافع العيساوية بمركز المنشاه