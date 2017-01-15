تحصين66762 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

أوضح الدكتور السيد عوض ،مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ،أنه تم تحصين 66762 رأس من الأبقار والأغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع ،وذلك اعتباراً من بداية الحملة القومية الثانية لعام 2019 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية بداية من يوم السبت الموافق 22 يونية 2019 وحتى الأربعاء الموافق 26 يونية 2019 بنسبة 19.1% من المستهدف تحقيقه .



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين وتسجيل وترقيم كل حيوان ، كما تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها الحيوان والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك لعمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها .

من جانبه أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية أنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى القرى والمراكز على نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.