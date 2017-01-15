الغرابلي يفتتح مدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية بنين

افتتح اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، واللواء خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي مدرسة مطروح الثانوية الزخرفية المعمارية العسكرية بنين بمرسي مطروح بعد إعلانها مع بداية العام الدراسي القادم ضمن المدارس العسكرية.

أوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المدرسة تعد الثانية بالمحافظة تم إدراجها ضمن مدارس تعليم وتأهيل للطلاب على المبادئ الأولية للعسكرية بعد مدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج، والتي تضم 890 طالباً.

بينما وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بالعمل على الاستفادة المجتمعية من المدرسة الزخرفيه كدهانات ورسومات تجميلية بالمدينة ومدارس المحافظة.



