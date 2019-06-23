مديرية الصحة بسوهاج تبدأ حملاتها لتنظيم الأسرة بقرى المحافظة

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من تنفيذ حمله تنظيم الأسرة (مبادرة أيامنا أحلى حقك تنظمي) تحت شعار( حماتي حياتي) وذلك في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٦من الشهر الجاري، حاضر الندوة فضيلة الشيخ أيمن جابر من أئمة الأزهر الشريف ،موضوعها عن أهمية تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادة والأخرى، وعن الوسائل طويلة المدى، والتي ينصح باستخدامها الأطباء كوسيلة أمنة للأسرة.

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في وقت سابق رعاية طفل شرق لمتابعة أعمال الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة تحت شعار (حقك تنظيمي) والتي بدأت اعمالها السبت الماضي في إدارات (سوهاج - أخميم - جرجا - طما - طهطا)، شارك في الحملة 12 عيادة متنقلة وعدد 55 طبيب أخصائي وعدد 225 رائدة ريفية.

وصرح أن الحملة استهدفت رفع معدلات استخدام الوسائل طويلة المدى، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة تقدم بالمجان بمراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجميع الإدارات المعنية خلال فترة الحملة، وذلك لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة للسيدات المتزوجات في سن الحمل والوصول إلى أكبر عدد من المنتفعات.

وأضاف هاني أن إدارة التثقيف والتوعية تمت من خلال حملة إعلامية متضمنة ندوات تثقيفية بكل إدارة يلقيها طبيب، ومسئول إعلام، وشيخ، وقسيس وتتلخض موضوعات التثقيف في (نظمي -أسرتنا مثالية - حماتي حياتي - كلام رجالة).











