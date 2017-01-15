محافظ مطروح يناقش مشكلات التعليم مع شباب برلمان المحافظة

عقد اللواء مجدي الغرباوي محافظ مطروح لقاء موسع مع شباب برلمان مطروح في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك لمناقشة مشكلات وقضايا التعليم بالمحافظة، بقاعة مركز الإعلام، بحضور الدكتور صلاح عسران رئيس جامعة مطروح واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد والنائب سليمان فضل العميري والجهاز التنفيذي بالمحافظة.



أكد المحافظ حرصه على التيسير على طلاب مطروح، خاصًة توفير وسائل للمواصلات بالكليات التي تقع خارج نطاق مدينة مرسى مطروح، حيث وجه لمدير مشروع نقل الركاب بمراجعة موقف الأتوبيسات لتدبير وسائل مواصلات للطلاب، وتوفير سكن لهم بالمدينة الجامعية بمدينة فوكه، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء مباني جامعة مطروح المتعسرة منذ سنوات، خاصًة مبنى المعامل والقاعات والتي وصل التنفيذ فيها إلى نسبة عالية.

وأشاد المحافظ بدور الجامعة في تنمية المجتمع، تعليميًا وثقافيًا، وفي كافة المجالات، مؤكدًا حرصه على أهمية آراء ومقترحات أساتذة الجامعة، باعتبارهم مستشارين للمحافظة وفقًا لتخصصاتهم.

وأوضح المحافظ أنه تم العمل هذا العام على فتح مزيد من فصول رياض الأطفال لاستيعاب الأطفال بمطروح من سن 5 سنوات، ولتخفيف ارتفاع كثافة قاعات رياض الاطفال، مشيرًا إلى أنه قد تم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة في التوسعات الجديدة للمدارس على الحرص على سلامة الطلاب، ومراعاة بُعد خزانات المياه عن فناء المدارس ومراجعة تطهيرها، موجهًا بمراجعة صيانة بوابة مدرسة الأمل للصم والبكم بالكيلو 4، وتطوير الملعب بما يلائم الحاجة الخاصة لهؤلاء الطلاب للمساعدة في دمجهم بالمجتمع.

مشددًا على تأهيل وتدريب معلمي مدارس اللغات الخاصة بالتعليم الثانوي، مع اختيارهم من خلال خبراء متخصصين بوزارة التربية والتعليم، موضحًا وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الإدارات بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة حفاظًا على نظافة ومظهر الكتب، بالإضافة إلى العمل على النهوض بالوجبة المدرسية وجودة المنتج الغذائي للطلاب، مع ترشيح أعضاء من البرلمان لمراجعة الوجبة يوميًا خلال العام الدراسي.

وأكد المحافظ على اهتمام المحافظة بقطاع التعليم وتقديم كل الدعم الذي انعكس على نتائج هذا العام بنسبة نجاح في الثانوية العامة بارتفاع 17% عن العام السابق، بالإضافة إلى القوافل والمراكز التعليمة المجانية للطلاب، وحصول 15 مدرسة على شهادة جودة التعليم لأول مرة بمطروح.