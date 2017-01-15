بدء زراعة 24 ألف فدان فول سوداني بالوادي الجديد





أعلن الدكتور مجد المرسي، مدير عام الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تعمل حاليًا على زيادة مساحات المحاصيل الغذائية الزيتية، وبخاصة مع زيادة الطلب عليها في الخارج معارتفاع قيمتها التصديرية.



وأكد المرسي أن المحافظة نجحت هذا العام في زراعة 24 ألف فدان من محصول الفول السوداني عالي الجودة، مضيفًا أن أغلب المساحات المنزرعة توجد بمنطقة شرق العويناتوالفرافرة بالشركات الاستثمارية ومناطق الاستصلاح الحديث.

وأشار إلى أن محصول الفول السوداني من محاصيل الزيوت الصيفية الرئيسية التي تنجح زراعتها في الأراضى الجديدة، والتي غالبًا ما تكون أراضي رملية أو صفراء، ويحقق إنتاجيةعالية في المحافظة، وله عائد اقتصادي كبير بخلاف المحاصيل الأخرى.

وقال إن المديرية وضعت خطة مكثفة خلال الفترة الماضية للعمل على نجاح زراعة الفول السوداني، وزيادة المساحات المنزرعة منه، عن طريق التوسع في الحقول الإرشادية، وعقدالندوات المتخصصة للمزارعين وتقديم التوصيات والإرشادات الفنية لتحفيزهم على الزراعة ،وإقناعهم بضرورة التخلي عن الزراعات التقليدية المستهلكة للمياه.

