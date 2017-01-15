محافظ سوهاج ووزير الإسكان يتفقدان الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، صباح اليوم السبت، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في زيارة تفقدية لعدد من مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



استهل وزير الإسكان زيارته لمحافظة سوهاج، بتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة صرف صحي "المنشاة - أولاد حمزة" بمركز ومدينة المنشاة.

واستمع المحافظ ووزير الإسكان إلى شرح مفصل عن المشروع من المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على مساحة 19 فدانًا، ويخدم 450 ألف نسمة من أهالي مدينة المنشاة وقرية أولاد حمزة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 210 مليون جنيه، لافتًا إلى أن طاقة المحطة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/يوم. وأضاف خضر أن نسبة التنفيذ بالمحطة بلغت 80%، وسيتم افتتاحها آخر العام الحالي، مشيرًا إلى أن المحطة تشمل 6 محطات رفع، و3 محطات معالجة، لتخدم المواطنين بالمنطقة. رافق المحافظ ووزير الإسكان خلال الجولة كلًا من المهندس خالد محمود عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس برهوم عبده وكيل وزراه الإسكان بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المنشاة.



