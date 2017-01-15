محافظ البحر الأحمر يتفقد معرض ختام كرنفال الغردقة الدولى للفنون..

اختتم كرنفال الغردقة الدولى للفنون، فعالياته، بحفل ختام قبل قليل، بقاعة للمؤتمرات، بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر، بحضور، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

واستضافت مدينة الغردقة كرنفال الغردقة الدولى للفنون خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالى، فى دورته الثانية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ، وأقيمت فعالياته بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد .

وافتتح محافظ البحر الأحمر، معرض حفل الختام، وهو معرض دولي تشكيلي للنحت والرسم علي المجسمات، فى حضور الفنانين المشاركين، حيث شارك فى الكرنفال أشهر النحاتين والفنانين التشكيلين فى مصر وعدة دول أجنبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، من بينها لبنان وسلوفينيا واليابان وسوريا وكندا والعراق وشمال مقدونيا والأردن وانجلترا ومصر، وشارك من مصر، مى حشمت الديب وشيرين البارودى، وهيثم الشريف وابتسام الجيزاوى، وهدى عبد العزيز، ونفين إمام، وأسماء مجدي خوري، ومن الأردن على العامري، ومارك باتلر من إنجلترا، وباندورا سافكو من مقدونيا، وتشاي ليلي من اليابان، وكليمن بورن من سيلوفينيا، ودوبرويفنا تاتيانا من بيلا روسيا، وساشو زازدوفسكى من شمال مقدونيا، وآخرون.

وأبدى، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، سعادته بروعة وجمال الأعمال الفنية التى تم إنجازها خلال ورشة فعاليات الكرنفال بمدينة الغردقة، وقدم الشكر للفنانين المشاركين، مشيرًا إلى أن الكرنفال، يأتى ضمن الرؤية المستقبلية لتحسين وتطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مؤكدًا أنه يسعى إلى تطوير منطقة الممشى السياحي بالغردقة كونها من المناطق الجاذبة للسائحين.

وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال، إن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس باسل سامى سعد، رجل الأعمال، قدم دعم لا محدود لنجاح المهرجان الفنى العالمى، الذى استضافته مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن الكرنفال فرصة جيدة فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

أضاف، "حميدة"، أن فعاليات الكرنفال شملت قيام أشهر الرسامين المشاركين بالرسم على قوارب التزحلق على الأمواج وتم تصميم تشكيلات ومجسمات لونية لتجميل شوارع وميادين الغردقة، وهى الأولى من نوعها فى مصر، كما تم تنظيم ورشة رسم للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية ٥ متر.

وانتهت محافظة البحر الأحمر من الانتهاء من أعمال المتحف المفتوح بممشي برومناد أرت، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمرللفنون، برئاسة الفنان التشكيلي محمد حميدة، حيث تم تجميل الممشي بـ ٣٢ مجسمًا تشكيلية من تصميم أكبر فنانين النحت من مختلف أنحاء العالم وبأساليب وخامات ومدارس فنية مختلفة.



