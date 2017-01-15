محافظ الغربية يتابع رفع آثار مياه الأمطار بقرى ومدن المحافظة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم السبت جهود رجال الوحدات المحلية في رفع آثار مياه الأمطار التي تساقطت بالأمس على قرى ومدن المحافظة، حيث تفقد المحافظ في البداية محيط الكنائس والمدارس وشوارع مدينة طنطا "النحاس، والفاتح، وابن الفارض، والمعاهدة، والإسكندرية، والنادي، وكفر عصام، ونادي المعلمين، والطريق السريع، ومحب، والحلو، والأشرف، والكورنيش، ومحمد فريد، وحسن رضوان، والبحر، وأحمد ماهر، والمديرية، والمحطة، وسعد زغلول، وسيجر، والسكة الجديدة، والقنطرة، والجلاء، سكة المحلة".



كما تابع المحافظ جولته في مركز ومدينة كفر الزيات من خلال تفقد نفق الدلجمون، نفق الجزيرة، وشوارع "محمد فريد، والكورنيش، والمرور، وأحمد عرابي، وسعد زغلول، وعمر بن الخطاب، والجيش، وطريق إسكندرية الزراعي".



وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية أعمال اللجنة الفنية التي شكلت بالأمس لمعاينة كوبري مصرف تلا، والذي تعرض لسقوط جزء من السور الحديدي، حيث تابع المحافظ انتظام الحركة المرورية أعلى الكوبري الذي لم يتعرض لأي أضرار في الهيكل الأساسي.



واختتمت الجولة بتفقد أعمال رفع مياه الأمطار بمركز بسيون، حيث تفقد المحافظ جهود الوحدات المحلية في قرى "الحداد وقرانشو"، وكذلك الأماكن الحيوية والرئيسية داخل مدينة بسيون، ووجه المحافظ رئيس مركز بسيون بتكثيف الأعمال داخل القرى.



رافق المحافظ خلال الجولة، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعلاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.





