محافظ الجيزة يلتقي عدد من المواطنين لبحث مشاكلهم والعمل على حلها

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدآ في العمل علي بحث وحل شكاوي المواطنين والتفاعل الفوري معها مؤكداً علي التواصل مع المواطنين والتواجد الميداني للعمل علي حل مشاكلهم جذريا والاستماع إلى آرائهم للنهوض بمستوي الخدمات .



جاء ذلك خلال اللقاء الدورى لمحافظ الجيزة بالمواطنين حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من سوء حالة النظافة بشارع ناصر الثورة ووجود تعديات للمحلات والمقاهي علي نهر الشارع وقد وجه المحافظ رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع هيئة النظافة وتنفيذ حملة مشتركة علي كافة المنشأت المتواجدة بالشارع ورفع كفاءة الأنارة و النظافة به والمتابعة الدورية لعدم السماح بإشغال الطريق مجدداً موجها ببحث امكانية رصف وتطوير الشارع فور انهاء أعمال المرافق باعتبارهأحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم .

كما استمع المحافظ لشكوي مواطن يتضرر من مالكي الدور الأرضي بشارع ص بحدائق الأهرام لقيامه بتعديه علي منطقة الأشتراطات والمنافع العامة بالعقار لقيامه بعمل تاندة وتقفيل الردود الأمامي مخالفآ بذلك قانون البناء ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وقد وجه المحافظ حي الهرم بأخطار المواطن بإزالة المخالفة خلال ٢٤ ساعة وفي حالة عدم الألتزام يتم إزالتها عن طريق الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما فحص المحافظ طلب مواطن بشارع جابر جابر متفرع من القومية العربية بحي شمال الجيزة لقيام المالك ببناء الدور السابع بالأرضي بدون ترخيص مما أثر علي الحالة الانشائية للعقار .

فيما وجه المحافظ حي شمال الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك وسرعة عرض حالة العقار على لجنة المنشأت الإيله للسقوط لإعداد تقرير هندسي بحالة العقار حرصآ علي سلامة المواطنين .

وفي نهاية اللقاء أشاد المواطنين بأهمية انعقاد اللقاء الدوري للتفاعل من أجل التعاون المشترك بين الإجهزة التنفيذية والمواطن من أجل النهوض بمستوى الخدمات

حضر اللقاء المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم و محمد نور رئيس حي العمرانية وأسامه السقعان رئيس حي شمال الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل .



