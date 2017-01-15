مركز شباب الخارجة يحصد 3 جوائز بمسابقة (مراكزنا أحلى بينا )

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد ، عن فوز مركز شباب الخارجة بثلاث جوائز ومراكز متقدمة في مسابقة " مراكزنا أحلى بينا" والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال اليومين الماضيين

حيث أكد مدير مركز شباب مدينة الخارجة، عماد فتحي عبد اللطيف، فوز المركز بمسابقة مراكزنا احلي بينا ضمن فعاليات الملتقي الأول لمراكز شباب المدن، كما حصد الفنان عيد مسلم جائزة أفضل مدرب فنون شعبية، على مستوى الجمهورية ضمن الملتقى

أضاف عبد اللطيف، أن فرقة الهواة للفنون الشعبية، بمركز شباب الخارجة، حصدت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الفنون الشعبية ضمن الملتقى الأول للاتحاد العام لمراكز شباب المدن.



