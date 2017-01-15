وفد وزاري لمتابعة فصول المدرسة الفندقية بالوادي الجديد



استقبل قطاع التعليم بمحافظة الوادي الجديد أمس الثلاثاء وفد وزارة التربية والتعليم في زيارته للمحافظة لتفقد العمل بفصول المدرسة الفندقية بمقر مدرسة الشهيد محمد إسماعيل الإعدادية بالخارجة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد، بتدشين نظام التعليم الثانوي الفني الفندقي المزدوج حسب الاحتياج الفعلي للمحافظة، ومشاركة المؤسسات المعنية، لإعداد طلاب على درجة عالية من الخبرات والكفاءة، استعدادًا للنزول لسوق العمل المحلي وربط التعليم بأنواعه بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة .

من جانبه أكد أن أعمال التجهيز التي تتم حاليًا تأتي تمهيدًا لإقامةأول مدرسة فندقية بالمحافظة، وذلك لاستيعاب الخريجين للعمل في كل المجالات المتعلقة بالسياحة والفندقة وتدريبهم التدريب الأمثل لمواجهة تحديات سوق العمل بمجال الفندقة، مشيرًا إلى أنه تم إبرام بروتوكول مع عدد من المؤسسات الفندقية لعقد التدريبات العملية للطلاب وصقل خبراتهم لتمكينهم من الانطلاق لسوق العمل بهذا المجال.



