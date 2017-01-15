محافظ قنا يسلم 233 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

سلم اللواءعبدالحميد الهجان محافظ قنا، الدفعة الأولى من العقود الإبتدائية لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد وعددها 233 عقد وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون جاء ذلك بحضور الأستاذ كمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.



اوضح الهجان ان الـ 233عقد تم تسليمها بمدن ( ابوتشت – فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف – قنا – قفط – قوص – نقاده ) بإجمالى 187 عقد مبانى بمساحة 46 الف و 702 متر مربع و 46 عقد زراعة بمساحة 168 فدان و 21 قيراط لافتا الى انه سيتم تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وأكد الهجان أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائى .

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة مؤكدًا أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 4 ألف و957 طلبا بالقرى والمراكز.