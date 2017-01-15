43 شاشة عرض بالمجان لمباريات بطولة الأمم الأفريقية بمراكزشباب سوهاج

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماعاً مع كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، للوقوف على استعدادات المحافظة النهائية لعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو .

وجه محافظ سوهاج خلال اللقاء بتوفير الإمكانات اللازمة لوضع شاشات عرض بجميع مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، وتوجيه دعوة عامة للمواطنين لمشاهدة المباريات مجانا، بالإضافة إلى الاستاد الرياضي لإذاعة المباريات، وتشجيع المنتخب الوطني.

كما وجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومديرية الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بشأن التجهيزات اللازمة قبل إنطلاق البطولة، لضمان إتاحة المشاهدة المجانية للمباريات لشباب وجماهير سوهاج، بشكل لائق وحضاري. ومن جانبه أوضح كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أنه تم تجهيز 43 مركز شباب بـ 11 إدارة شبابية على مستوي المحافظة لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى توفير شاشة عرض عملاقة باستاد سوهاج الرياضي كمسرح مكشوف، وتخصيص مكان للعائلات والأسر السوهاجية، وفتح أبواب الدخول مجانا للشباب .

ولفت " أبو ضيف " إلى إقامة مسابقة باستاد سوهاج الرياضي للتوقعات بنتائج مباريات منتخب مصر، مشيرا إلى تسليم 5 من الفائزين بالمسابقة " تي شيرت " المنتخب المصري .

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن الهيئات الرياضية ومراكز الشباب التى سوف يتم إذاعة مباريات البطولة بها هي مراكز شباب " نيدة، والصوامعة شرق، والديابات، وجزيرة محروس، والسلاموني بمركز ومدينة أخميم، ومراكز شباب " مدينة جرجا، والحي القبلي بــجرجــا ـ والجلاوية، وسفلاق، والطوايل الغربية بساقلتة"، وكذلك مراكز شباب " مدينة البلينا، وعرابة أبيدوس، ونادي البلينا الرياضي بالبلينا ـ ومدينة جهينة، وجهينة الشرقية، والحرافشة، والطليحات بمركز ومدينة جهينة" .

بالإضافة إلى مراكز شباب "مدينة دار السلام، وأولاد يحيي، والكشح بدار السلام"، وسلامون، والرياينة المعلقة، ومدينة طما، والمدمر، ومشطا، وأم دومة، ونادي طما الرياضي، والعتامنة بطما "، ومراكز شباب " بنجا، والشيخ زين الدين، وشطورة، ونادي طهطا بطهطا ـ والبطاخ، والعزايزة، وبهتا، ونادي المراغة بالمراغة"، ومركز شباب مدينة المنشاة بالمنشاة.

وأضاف أنه سيتم إذاعة المباريات على شاشات عملاقة بمراكز شباب "مدينة سوهاج، والزهور، وحي راشد، ومركز شباب الري، ونادي سوهاج، فضلا عن استاد سوهاج الرياضي بمركز ومدينة سوهاج.



