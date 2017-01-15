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محافظ القاهرة يلتقي وفد مقاطعة خنان الصينية

محافظ القاهرة يلتقي وفد مقاطعة خنان الصينية

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التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، سون شوجانج، قائد مقاطعة خنان الصينية، والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة لمدة أربعة أيام يلتقي خلالها بمديري الثقافةوالزراعة بالعاصمة، كما يزور أهم المناطق السياحية بالقاهرة للتعرف على الحضارة المصرية.

 

أكد المحافظ أن اللقاء يعكس عمق روابط الصداقة التي تجمع بين مصر والصين حكومة وشعبًا، والتي تعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس السيسي ورئيس الصين.


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