جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين

وقع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بروتوكول تعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، ويمثله الدكتور أحمد محمد عوين رئيس الاتحاد وبحضور الدكتور عماد صوينع مدير مركز نور البصيرة، و أعضاء وممثلي الاتحاد بالمحافظة



وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة البصرية بشكل أكبر في الأنشطة الرياضية داخل وخارج الجامعة لتوسيع قاعدة ممارسة هذه الفئة من المجتمع، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أهداف الجامعة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف عزيز أن مركز نور البصيرة بالجامعة سيتولي الإشراف على جميع الأنشطة المنصوص عليها بالبروتوكول والمدعمة من الإتحاد سواء داخل الجامعة أو خارجها، والتي تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية الخاصة بطلاب ذوي الإعاقة.

كما أكد رئيس الجامعة أنه سيتم إعداد الدراسات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية للعمل في مختلف مجالات ذوي الإعاقة البصرية، وستلتزم الجامعة والاتحاد بإنشاء مراكز تدريبية للطلاب من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة البصرية بعد ترشيحهم من قبل الاتحاد، مع استعانة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للاستفاده بخبراتهم في شتى مجالات التقويم والقياس والإعداد النفسي والتدريب

ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد أن إختيار محافظة سوهاج ممثلا لإقليم الصعيد تم بناء على نشاطها المجتمعي المؤثر في الإقليم ككل وخاصة بوجود جامعة عريقة ونشطة كجامعة سوهاج، مشيراً إلى أن الاتحاد سيلتزم بدعم إقامة معسكرات المنتخبات القومية بالجامعة عن طريق إستخدام مرافقها من ملاعب وصالات وأدوات في الأوقات التي تناسب الجامعة وتوفير الملابس والأدوات اللازمة لهذه الأنشطة، إلى جانب التزامه بخصم نسبة من الرسوم للطلاب والعاملين المكفوفين بالجامعة في دراسات التدريب والتحكيم التي ينظمها الاتحاد