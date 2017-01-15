سوهاج تستقبل 37 سائحًا أجنبيًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة



استقبلت محافظة سوهاج فوجًا سياحيًا يضم 37 سائحًا أجنبيًا لزيارة المعالم الأثرية بالمحافظة.

وأوضح عبد الله عبد العزيز قرقار القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة البلينا أن الفوج ضم 37 سائحًا ألمانيًا لزيارة المعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس.

وأضاف عبد العزيز أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تضم معبد الملك سيتي الأول ومعبد الملك رمسيس الثاني، والأوزريون، وكوم السلطان بقرية بني منصور، وشونة الزبيب، ومقبرة أم الجعاب، ومجموعة سونوسرت، ومجموعة أحمس، ومركز الزوار الجديد.



