جامعة سوهاج تحصد ثلاث ميداليات ذهبية في فعاليات متحدي الإعاقة بالمنوفي

حصدت جامعة سوهاج ٣ ميداليات ذهبية لحصولها على المراكز الأولى في منافسات النشاط الرياضي والجوالة خلال مشاركتها في فعاليات الأسبوع الثاني لشباب الجامعات من متحدي الإعاقة، والمقام بجامعة المنوفية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن إقامة مثل تلك اللقاءات يعد تفعيلًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأشاد الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، بطلاب سوهاج من متحدي الإعاقة الذين أثبتوا تميزهم في كل الأنشطة الطلابية، واستطاعوا تحقيق العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات وتخطي عقبات الإعاقة بتفوق.

وأوضح صبري محمود مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، أن المنافسات انتهت بفوز الطالبة سحر عبد الرحيم بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة القرآن الكريم، وكذلك حصلت الطالبة منار ممدوح على جائزة التميز في الإفادة الكشفية.

وأشار نشأت عباس مدير النشاط الرياضي، إلى إنه في منافسات رمي الرمح ودفع الجولة "طالبات" أحرزت كلًا من الطالبة ناريمان عماد والطالبة أروى أحمد ميداليتان ذهبيتان لحصولهما على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.



