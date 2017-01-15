صحة القليوبية تنظم قافلة طبية في قرية مرصفا بالمجان

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية قافلة طبية مجانية بقرية مرصفا التابعة لمدينة بنها، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتورة وفاء الصادق مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية.



قدمت القافلة خدماتها الطبية من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لأهالي القرية والقرى التابعة لها بالمجان على مدار يومي 7 و 8 من شهر سبتمبر الجاري، حيث شملت 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الجراحة والمسالك البولية والجلدية والعظام والنساء والتوليد والأسنان والأطفال، بالإضافة إلى معمل التحاليل والأشعة، وصيدلية لصرف الأدوية.

وأشاد أهالي "مرصفا" بالقافلة وبحسن تعاون الطاقم الطبي، مطالبين بتواصل تنظيم القوافل الطبية بمدن وقرى المحافظة للوصول بالخدمة الطبية لجميع أبناء الأقاليم، خاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية.



