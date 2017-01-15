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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «بيتك بإيدك» بالخارجة

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع «بيتك بإيدك» بالخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، موقع مشروع «بيتك بإيدك» بحي ميتالكو بالخارجة، وذلك لمتابعة خطة العمل. 

 وجه المحافظ مديرية الإسكان بإنشاء عمارتين ضمن المشروع لإقامة مجتمع سكني متكامل، كما وجه برفع كفاءة مسجد ميتالكو الحالي ورفع المخلفات بالمنطقة المحيطة، وإعادة فحص قرارات التخصيص للأراضي المحيطة لدراسةإمكانية استغلالها في توفير خدمات لأهالي الحي.

 ومن جانبه، أكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن المشروع يهدف إلى إقامة وحدات سكنية للشباب، بسعر التكلفة، متميزة بمواقعها ومساحاتها، وبدعم من المحافظة لمساعدة الشباب ومحدودي الدخل فيالحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.


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