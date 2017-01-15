مياه البحرالأحمر تناشد أهالي الشيخ محمود التوصيل  بشبكة المياه الجديدة

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قام فريق التوعية وفريق التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بمناشدة اهالي منطقة الشيخ محمود لربط وصلات المياه الخاصة بهم علي شبكة المياه الجديدة التى تم الانتهاء منها حتي تتمكن الشركة من ضخ المياه للاهالي بشكل منتظم حيث تم الغاء شبكة المياه القديمة
كما تم توزيع ملصقات لمناشدة الاهالي سرعة الربط علي الشبكة الجديدة بالاضافة الي تنفيذ حملة للتوعية الميدانية وتوزيع مطبوعات لحث المواطنين علي ضرورة الحفاظ علي مياه الشرب وترشيد استهلاكها
ويأتي تنفيذ شبكة المياه الجديدة ضمن خطة الإحلال والتجديد حيث يتم توصيل شبكات مياه upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي تصل للمواطن
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