جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة

انطلق وفد جامعة بنها للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة 1500 طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري.



تأتى مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك للتنافس في مختلف الأنشطة التي تشهدها فعاليات الأسبوع.

وأوضح الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب أن وفد جامعة بنها يضم 60 طالب وطالبة ومشرف، مشيرًا إلى أنه قد تم تأهيل وتدريب الطلاب على المشاركة والمنافسة للحصول على المراكز الأولى في جميع المسابقات والأنشطة المختلفة.



