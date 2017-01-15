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1400 مستفيد من الدورات واللقاءات الشبابية خلال مايو بالمنيا

1400 مستفيد من الدورات واللقاءات الشبابية خلال مايو بالمنيا

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية واللقاءات الثقافية والمسابقات خلال مايو الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل مشاركه الشباب والاستفادة من إمكانياتهم في شتى المجالات والعمل على تنميه محاوراتهم  لأنهم هم ركيزة الوطن وبناة المستقبل.

من جانبه قال مندي عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية قامت بإعداد وتنظيم دورات وأنشطة بمراكز الشباب وأمسيات رمضانية في مختلف مراكز المحافظة وبلغ عدد المستفيدين 1400 شاب وفتاة، كما تم متابعة أعمال الصيانة في ملاعب النجيل الصناعي في مركز أبو قرقاص و مطاي  وديرمواس.

وأضاف أن إدارة البرلمان نظمت أمسيات رمضانية ومسابقات دينيه  في مختلف مراكز المحافظة، منها 14أمسية رمضانية في المنيا أبو قرقاص – سمالوط، وتنظيم 3 دورات تدريبية في التنمية البشرية ودعم القيم وتفعيل دور الشباب.

هذا وقد نظمت إدارة الطلائع مسابقة للقرآن الكريم وأحكام تلاوة تحت شعار (الصوت الذهبي)، وأمسية رمضانية وإفطار جماعي لأطفال الجمعيات الأهلية تحت شعار (رمضان يجمعنا) لـ 50 من الشباب والفتيات إلى جانب مسابقة الطلائع لليوم العالمي للمياه لـ 55 من الشباب والفتيات.

 




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