1146 صوت بانتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بعد غلق اللجان.

أغلقت في الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت لجان انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر في جميع مدن المحافظة وقام رئيس اللجنة الانتخابية بغلق الصناديق بالشمع استعداد لفرزها من قبل اللجنة المشكلة.

وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم 1146 تاجر بجميع مدن محافظة البحر الأحمر وانتخب مدينة الغردقة في المقدمة 540 صوت تليها القصير 201 صوت ثم سفاجا 205 صوت ثم غارب ٢٠٠ صوت.

و بلغ عدد الذين لهم حق التصويت 5842 حيث تاجرو يتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد، هم: أحمد أبو الحسن هلال، علاء حسن محمد علي، علاء إبراهيم خليل، حسام الدين منصور، قاسم محمد محمود الشربيني، أنطونيوس صلاح محروس سليمان، خالد محمد محمود عبدالجليل أحمد حامد أحمد جاد، محمد أحمد محمد محمد خليل، صلاح أحمد إبراهيم محمد، وعلي يوسف حمدان، ومحمد شاكر على محمد .

بينما شهدت الانتخابات إقبال ضعيف في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في وشهدت مدن المحافظة حالة من الهدوء وبدأ الأقبال متوسط في الساعات الأخيرة حتى غلق موعد اللجان.

وأكد أشرف محمد ماهر رئيس لجنة الانتخابات أن الفرز سيتم بعد غلق اللجان مباشرة و سيبدأ الفرز كل لجنة على حدي بمدن محافظة البحر الأحمر.

وأكدت مرفت لويس فايق مديرة السجل التجارى بالبحرالأحمر يتم التصويت لـ7 مرشحين من أصل 13 مرشحا، لعضوية مجلس الإدارة حتى يكون التصويت صحيح وليس لقائمة بعينها.

بينما بعد اكتمال النصاب للانتخابات يتم تعيين ٧ أعضاء بالإضافة إلى ٧ أعضاء الناجحين ليتم تشكيل مجلس إدارة يتم اختيار رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق بنظام الاقتراع بينهم.



