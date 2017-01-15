23 نوفمبر.. بدء تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع بالوادي الجديد

تستعد مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، في جميع مراكز المحافظة الخمسة، والمقررة السبت المقبل.



وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة الدكتور ناجي عوض، على تجهيز 70 طبيبًا بيطريًا وفنيًا، لتنفيذ الحملة في 30 وحدة بيطرية منتشرة بربوع المحافظة.

وأضاف ناجي أن الحملة تستهدف تحصين 140 ألف رأس ماشية، بواقع 80 ألف رأس أبقار، و40 ألف رأس أغنام وماعز، وذلك على مدار فترة الحملة، التي تستمر لمدة شهر متواصل.



