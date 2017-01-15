محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدورى لخدمة المواطنين

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اللقاء الدورى لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات، وممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.



استمع محافظ الفيوم لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكلف مدير عام التفتيش المالى والإدارى بفحص شكوى عدد من المواطنين يتضررون من بناء أبراج بدون ترخيص تابعة لحى شرق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفحص شكوى مواطن يمتلك قطعة أرض زراعية بقرية عثمان أبو السعود التابعة لمركز الفيوم بشأن عدم حصوله على عقد لها بالرغم من سداد كافة مستحقاتها، كذلك فحص المشكلة الخاصة بقطعة أرض أملاك دولة بحوض جبل المحطة بالغرق مركز إطسا.

وفي قطاع الصحة وجه محافظ الفيوم بإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من الحالات المرضية وذوى الاحتياجات الخاصة وإمكانية تقديم المساعدة اللازمة لهم، كما وجه وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب في القطاع الخاص.

كما كلف مسئولي التضامن الإجتماعي بتوفير المعاشات والمساعدات المادية اللازمة لبعض الحالات الإنسانية نظراً لظروفهم الإجتماعية الصعبة، وكلف بعض الجمعيات الأهلية بدراسة عمل مشروعات صغيرة وتوفير تروسيكلات لبعض الأسر لمساعدتهم على الحياة، بالإضافة إلى توفير كرسى متحرك لبعض الحالات من ذوى الإعاقة، كما كلف مسئولى مجلس مدينة الفيوم بدراسة ترخيص أكشاك فى بعض المناطق بمركز ومدينة الفيوم.



