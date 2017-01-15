محافظ بني سويف ورئيس الجامعة يتفقدان أعمال القافلتين الطبية والبيطرية

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أعمال القافلتين الطبية والبيطرية بمقر الوحدة الصحية والجمعية الزراعية بقرية النواميس مركز الواسطى، بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن، وعدد من القادة التنفيذين.



وأكد المحافظ بأن هاتين القافلتين تأتيان ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة من خلال شراكة مجتمعية رائدة مع جامعتي بني سويف والنهضة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال المساهمة المجتمعية، وتفعيلًا للاتفاق المبرم بين المحافظة ومؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديرية الصحة، والذي بمقتضاه يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا حتى ديسمبر عام 2020 بواقع قافلتين خلال الشهر الواحد لتشمل 225 قرية وتوابعها.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار هذه القوافل، خاصة وأنها تحتوي على العديد من التخصصات الطبية، لافتًا إلى دعمه التام لكل المبادرات المجتمعية من خلال حشد كل الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق يعمل بروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل، مثمنًا الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال خدمة المجتمع بالمحافظة، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية، وذلك ضمن تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وحشد كل الجهود في سبيل تحقيق ذلك.

وأشاد المحافظ بدور الجامعة التنموي الذي يشهد أفضل حالاته في هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه بمجرد اقترح أن يتم دمج برنامج القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة ضمن القوافل الطبية التنموية الشاملة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية، في إطار خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة التي تبدأ بالأماكن الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف القوافل الطبية بكل مراكز وقرى المحافظة ضمن برنامج القوافل التي تنفذها المحافظة، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بدمج قوافلها الطبية مع خطة المحافظة في هذا الشأن، حيث تمتلك الجامعة الكوادر الطبية ذات المستوى العالي التي سيتم تعظيم الاستفادة منها من خلال الخطة الطموحة التي يتبناها محافظ بني سويف لمد القوافل الطبية إلى 200 قرية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المجانية تضم العديد من التخصصات الطبية "باطنة، وأطفال، ونساء، وتنظيم أسرة، وجلدية، وأسنان، وعظام، وجراحة"، حيث يتم الكشف على المواطنين بمعرفة أطباء من مديرية الصحة، وبمشاركة أطباء من مستشفى جامعة بني سويف، وأطباء أسنان من كلية طب الأسنان بجامعة النهضة، وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

كما أشار مسئولو الطب البيطري أنه يتم من خلال القافلة البيطرية الكشف على الماشية وتقديم كل العلاجات اللازمة في كل التخصصات البيطرية من إجراء الفحص التناسلي والكشف على أمراض الباطنة والطفيليات بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية ،وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتبناها المحافظ وترتكز على تكثيف القوافل البيطرية والاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية، وعقد الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.



