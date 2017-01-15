محافظ المنيا: افتتاح مشروعات متنوعة بالقطاعات الخدمية في 2020.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدور الحيوي الذي تقوم به جامعة المنيا، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة ترتقي بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا وتنمويًا.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء وأساتذة الكليات إن تكليفه بهذا المنصب يعد شرفًا كبيرًا ومسؤولية، للارتقاء بالمحافظة ووضعها في المكانة التي تليق بها كعروس لصعيد مصر.

وأشار المحافظ إلى أن الجامعة هي بيت الخبرة الذي يقدم المشورة المتخصصة في المجالات كافة، فالمحافظة لن تتردد في الاستعانة بالخبرات الجامعية في كل التخصصات لتطوير الأداء بشكل علمي منظم ودعم جميع الخطط التنموية على أرض المحافظة من خلال الإسهامات العلمية والعملية ودراسات الجدوى العلمية لتحقيق افضل استغلال لما تمتلكه من إمكانات وثروات متنوعة.

وأعلن المحافظ أن الدولة المصرية أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها عام 2020، حيث سيشهد هذا العام إنجاز العديد من المشروعات على أرض المحافظة في قطاعات مختلفة منها "الصحة، والتعليم، والنقل، والصناعة، والزراعة، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان".

وأكد أن قطاع الصحة سيشهد طفرة ملموسة في الخدمات الطبية المختلفة، حيث يعد الإنسان المصري من أهم الأولويات في المرحلة القادمة، معلنًا أنه سيتم افتتاح أعمال تطوير وإنشاء 3 مستشفيات وهي "مستشفى ملوي وسمالوط، وديرمواس"، و5 مراكز للأمومة والطفولة وكذلك مركز الأورام بتكلفة تقدر بـ823 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه سيتم افتتاح محور كوبري سمالوط الحر على النيل، وافتتاح مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمطاهرة بعدد 68 وحدة بتكلفة 273 مليون جنية، بالإضافة إلى الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنيه حيث تساهم في إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالي 953 فصل مدرسي، وفي قطاع المياه والصرف الصحي سيتم افتتاح أعمال صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3/ يوم بتكلفة 565 مليون جنيه ومحطة مياه أبو قرقاص بطاقة 102 ألف م3 / يوم بتكلفة 690 مليون جنيه حيث يسهم كلاً منهما في توفير مياه الشرب النقية لخدمة 500 ألف نسمة.

من جانبه أكد رئيس الجامعة على الاستمرار في تقديم كل الخبرات العلمية لخدمة أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن الجامعة تحوي 20 كلية تضم العديد من الكفاءات والخبرات العلمية التي تساهم في إحداث نقلة على مستوى المحافظة.

كما أشاد رئيس الجامعة بجهود المحافظ منذ توليه منصبه وبجولاته الميدانية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات العامة ومتابعة المشروعات الإنتاجية والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين وسرعة البت في حلها ومواجهتها.

وأكدت أن ملف الصحة سيكون له اهتمام كبير جدا سواء بالمدينة أو بالوحدات الصحية بالقرى، مطالبة بحصر جميع الاحتياجات والعقبات للعمل على دعم ورفع كفاءة المستشفى في أسرع وقت ممكن.



