محافظ الفيوم يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والوفد المرافق لها الذى ضم الدكتورة مها عرفات مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والأستاذة جيهان فهيم مساعد مدير عام بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والدكتور عمرو أحمد فاروق مدير مكتب استشارات الهجرة، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع غير الشرعية لبحث أفضل الحلول لتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص و المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وافتتاح ملتقى توظيف الشباب بإطسا، بحضور إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ووليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالفيوم.

خلال اللقاء أشاد محافظ الفيوم بالدور الفعال الذى تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع غير الشرعية حيث ساهمت بشكل كبير فى منع الهجرة غير الشرعية للشباب وتعد نقطة الاتصال الحكومية لكافة السياسات والجهود المعنية بهذا الشأن حيث وضعت اللجنة ملف الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وأضاف المحافظ بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تهدد سلامة أبنائها وتجعلهم عرضة لكافة صور الاستغلال إضافةً لكونها تهدد أمن المجتمع، موضحاً أن الدولة حريصة أشد الحرص على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال فتح آفاق جديدة بالمشروعات التنموية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفرص العمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تتمتع بإمكانيات صناعية وسياحية تسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل للشباب.

عقب اللقاء قام محافظ الفيوم ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والوفد المرافق لها بافتتاح ملتقى توظيف الشباب تحت شعار ( إيدك فى إيدينا مصر أحلى بينا) بمركز شباب إطسا بحضور المهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، والذى يوفر 6000 فرصة عمل بالتنسيق بين المحافظة ووزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات بالفيوم، مع توفير التدريب اللازم ووسائل النقل وحوافز مادية وتأمين صحى وإجتماعى للملتحقين بالعمل بمجالات الأمن والحراسة وتغليف وتعبئة المواد الغذائية والمنسوجات وصناعة الزجاج والأثاث.

ومن جانبها أكدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية على أهمية دور الأسرة فى تشجيع أبنائها على عدم السفر للخارج بطرق غير شرعية واستغلال قدراتهم فى العمل بشركات ومصانع القطاع الخاص وعدم تعريض أنفسهم للمخاطر وأضافت بأن الدولة تبذل قصارى جهدها للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص العمل وبدائل تلبى احتياجات الشباب وأسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة وكذلك وضع آليات لمكافحة هذه الظاهرة وأسبابها الرئيسية بجانب حملات التوعية من خلال الاتصال المباشر بالشباب فى شتى المجالات والمشاركة فى مختلف المحافل الدولية للتصدى للأسباب التى تؤدى إلى الهجرة.



