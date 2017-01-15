"صحة البحر الأحمر": مسح 274 خزانًا أرضيًا بمدن المحافظة

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فريق من مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض برئاسة الدكتورة نصره سعد مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة لعمل مكافحة متكاملة وبمشاركة فرق المتوطنة بمدن جنوب المحافظة.



حيث قام الفريق بعمل ترصد حشري بأبرق وتم الرش بالرزاز، ومسح لـ42 خزانًا وللأحواض الأرضية والخزانات الأرضية.

كما تم عمل مسح لـ186خزانًا أرضيًا بعزبة الصول وعزبة العالي، وأيضًا عمل مسح لـ46 خزانًا بأبو رماد بجانب الرش بالرزاز، وبمدينة مرسي علم تم ترصد حشري لمنطقة خلف السوق والعمارات 6 والبلوكات خلف المستشفى وتم الرش بالرزاز.

وأكد مرعي أن هذه الحملات ستتوالى تباعًا حفاظًا على الصحة العامة.



