تسليم قروض لـ 95 شاب بالمنيا لعمل مشروعات جديدة

قام محمد عبدالفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا، اليوم، نائبًا عن المحافظ اللواء قاسم حسين، بتسليم عدد من القروض المقدمة من جهاز تشغيل شـباب الخريجين، بإجمالي 900 ألف جنيهًا، لتنفيذ مشروعات جديدة لـ 95 شاب من خلال توقيع عقود مع 6 جمعيات أهلية، بحضور أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمد حسين مدير جهاز شباب الخريجين.

قال مدير جهاز شباب الخريجين إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، شدد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز، وتيسير الإجراءات في حصولهم على هذه القروض دون الإخلال بالشروط، وتوفير جميع المستندات المطلوبة، وكذلك المساهمة في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تحفيز ودعم شباب الخريجين لإيجاد فرص عمل من خلال تشجيعهم ليصبحوا روادًا للأعمال في المستقبل.



