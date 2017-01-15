طوارئ بالوادي الجديد بسبب ارتفاع درجة الحرارة

رفعت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد حالة الطوارئ، لمواجهة موجة الحر وعلاج حالات الإجهاد الحراري، بعد أن سجلت المحافظة درجة حرارة وصلت لــ46 درجة مئوية.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، مديرة الشئون الصحية بالوادي الجديد:إنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها.

وأضافت أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية القروية بالمحافظة، مشيرة إلى أن الفرق الطبية، من أطباء وطاقم تمريض، مدربة على مواجهة مثل هذه الحالات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.