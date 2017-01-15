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مياه البحر الأحمرتستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بمدينة رأس غارب

مياه البحر الأحمرتستطلع آراء المواطنين حول خدماتها بمدينة رأس غارب

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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بتنفيذ استطلاع حول آراء المواطنين في الخدمات التي تقدمها الشركة بمدينة رأس غارب  بمجال مياه الشرب والصرف الصحي  لقياس مدى رضاء المواطنين عن تلك الخدمات.

 كما تم تنفيذ زيارات منزلية للأهالى للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين للتعامل معها على الفورحيث قام فريق التوعية  بتعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة تطهير وتعقيم الخزانات بأسعار رمزية  وخدمة الخط الساخن ١٢٥ والذي يعمل طوال ٢٤ ساعه على تلقي شكاوى و استفسارات المواطنين.

 كما أكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أن الشركة تقوم بإجراء استطلاع رأي شهرى يهدف إلى تغطية كافة المناطق بجميع مدن المحافظة للتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل معها على الفور بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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