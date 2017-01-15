محافظ أسيوط: توريد 145 ألف طن قمح للصوامع حتى الآن

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أن الشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة مستمرة في استقبال الأقماح من المزارعين، لافتًا إلى أن المحافظة تخطت الكمية المستهدفة من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم توريد 145 ألف و853 طن حتى الآن، وكان المستهدف الوصول إلى 133 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة التي تبلغ 229 ألف و84 فدان بزيادة قدها 30 طن عن الكمية الموردة العام الماضي في نفس اليوم.

وشدد المحافظ على مسئولي مديريتي الزراعة والتموين بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.

من جانبه أوضح إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 60368 طن و575 كيلو قمح للبنك الزراعي المصري بالإضافة إلى توريد 30203 طن و600 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و53783 طن و152 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و1498 طن و116 كيلو إنتاج التقاوي/إرشاد (إكثار)، لافتًا إلى تواجد مسئولي الزراعة بالشون والصوامع للاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لاستكمال استلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح بمختلف صوامع وشون المحافظة وأنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي يتم توريدها، فضلًا عن استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة سير عملية التوريد على مستوى المحافظة لتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.



