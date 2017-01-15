استعدادات جامعة الفيوم لاستضافة أسبوع فتيات الجامعات الخامس

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبرئاسة الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم انعقاد اجتماع لمناقشة استعدادات جامعة الفيوم لاستقبال أسبوع فتيات الجامعات الخامس والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 24/1 حتى 30/1/2020 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات والسادة مديري الادارات المختلفة بالجامعة



وخلال الاجتماع تم استعراض تجهيزات الجامعة وطرق استقبال الوفود الخاصة بالجامعات المشاركة وكيفية استقبال الطلاب وتسكينهم , كما تم أيضا ً استعراض المشكلات والعقبات المتوقعة خلال الأسبوع ومناقشة سبل ايجاد حلول لها ومنع حدوثها بأقصى قدر ممكن.



كما صرح أ.د خالد عطا الله بأنه سيتم مشاركة ما يقرب من 28 جامعة حكومية وخاصة فى أسبوع فتيات الجامعات وكل جامعة تشارك ب 100 طالبة وأن الفعاليات ستتم فى ملاعب جامعة الفيوم ومركز الأنشطة الطلابية والمدينة الرياضية بمدينة دمو , وأشار أيضا ً إلى أنه تم تقسيم اللجان وتوزيع المسئوليات والاختصاصات على ذوى الخبرة بالجامعة فى كافة المجالات مضيفا ً أن تلك اللجان يرأسها لجنة عليا وتشمل هذه اللجان لجنة استقبال كبار الزوار ولجنة تسكين الطالبات وهيئة الاشراف ولجنة استقبال وفود الجامعات ولجنة التغذية ولجنة المسابقات ولجنة النشاط الرياضى ولجنة النشاط الثقافى ولجنة النشاط الاجتماعى ولجنة النشاط العلمى والتكنولوجى ولجنة النشاط الفنى ولجنة الجوالة واللجنة الهندسية ولجنة المشتريات والشئون المالية ولجنة المطبوعات واللجنة الاعلامية ولجنة الأمن والنظام ولجنة المراسم.









